"Ik greep Owusu toch niet naar de benen?" Nardi over de strafschop 10 december 2018

Na tien minuten in Cercle-Antwerp ging de bal op de stip. Paul Nardi dook in de voeten van de weggestuurde Owusu en de ex-spits van Cercle ging gretig neer. Het duurde wel even voor Refaelov zijn team op voorsprong kon brengen. Ref Visser kende, na overleg met VAR Boucat, Antwerp de strafschop toe. "Ik hoorde van de ref dat hij mijn ingreep sowieso foutief vond", verklaarde Cercle-doelman Nardi. "Ik greep de spits van Antwerp nochtans niet naar de benen. Integendeel, ik hield me zelfs zo veel mogelijk in. Maar ik raakte hem wel lichtjes, dat klopt. De scheidsrechter en de VAR bekeken vooral of er een buitenspelpositie voorafging aan die fase. En blijkbaar was dat dus niet het geval."

