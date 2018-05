"Ik geef Lierse nog niet op" 12 mei 2018

Ooit zat hij in het bestuur van Lierse, nu is Walter Grootaers enkel nog supporter. "Ik ben dit seizoen zo'n vijf wedstrijden in het stadion gaan kijken, de rest heb ik op tv gevolgd. Ik voel me wel nog erg betrokken bij de club, al was het maar omdat Josh, mijn 14-jarige zoon, er voetbalt. Ik heb er wekenlang goede hoop op gehad dat de club zou worden overgekocht, maar kandidaat-overnemer David Nakhid kwam zijn afspraken niet na en daarom staat nu alles op zijn kop."

HLN