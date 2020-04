Exclusief voor abonnees "Ik geef het toe: ik ben bang" 24 april 2020

00u00 0

MOEDER VAN DRIE

Sweta Meersman (31), Sint-Niklaas

Niet iedereen is van plan om op 15 mei z'n kinderen terug naar school te sturen. Onder hen Sweta, mama van Analucïa (5), Amarilïo (6) en Aïcha (8). "Ik geef het toe: mijn man en ik zijn bang. De school zal er ongetwijfeld alles aan doen om de preventiemaatregelen te respecteren, maar de theoretische regels in de praktijk omzetten lijkt mij onbegonnen werk. Constant de toiletten proper houden, alle deurklinken afvegen... De meeste scholen hebben gewoon niet de middelen om alles tiptop hygiënisch te houden." Amarilïo zit in het eerste leerjaar en is de enige van de drie kinderen die binnenkort terug naar school mag. "Zelf zegt hij dat hij liever thuisblijft, want dan kan hij nog spelen en knuffelen met zijn zussen. Zij mogen niet naar school, maar hun broer kan 's avonds het virus wel meenemen. Dat lijkt me niet helemaal logisch. Bovendien heeft hij zware astma, dus wil ik hem zo weinig mogelijk blootstellen aan een eventuele besmetting. Daarom hou ik hen het liefst alle drie hier, dicht bij mij."

