"Ik geef de strijd niet op" 2de Toon Aerts 02 januari 2019

00u00 0

Geen superdag, maar wel een parcours op maat. Dat liet Toon Aerts toe de schade op Mathieu van der Poel in Baal te beperken en zijn negentiende podiumplaats van het seizoen te veroveren. "Dat ik mijn leidersplaats in de DVV-Trofee zou verliezen, lag binnen de lijn der verwachtingen. Maar acht seconden... dat is het equivalent van een halve tussenspurt. Dus zou het flauw zijn om nu al de handdoek te gooien. Na Hamme, waar Mathieu met de klap twee minuten op me inliep, wist ik dat het geen makkelijke opgave zou worden. Maar ik heb het niet erger gemaakt dan het al was. Het blijft spannend." Aerts begon wat ziekjes aan de eindejaarsperiode, maar groeide met de dag. "Op het BK in Kruibeke (13/1) moet ik normaal mijn beste niveau halen." (JDK)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN