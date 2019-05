Exclusief voor abonnees "Ik gaf Veljkovic de raad: 'Blijf daar van tussen'" 22 mei 2019

Bijna een halfuur lang verdedigde Dirk Huyck zich op de zitting, soms met overslaande stem, soms verontwaardigd. Vooral de twee bezwarende ontmoetingen met makelaar Dejan Veljkovic wou hij uitklaren. "Die bewuste maandag belde Veljkovic mij om een afspraak te maken. Ik zei spontaan: 'Ik heb geen tijd.' Toen hij aandrong, zei ik: 'Kom dan vijf minuten naar mijn bedrijf.' Ik stuurde het adres van mijn garage, dan ben je toch geen kind aan huis? Dejan schetste in dat eerste gesprek de context, dat het interessanter zou zijn dat KV Mechelen in eerste klasse zou blijven. Ik zei Dejan duidelijk dat mijn respect voor KV Mechelen en zijn fans groot is, maar dat ik nooit wou ingrijpen op het sportieve verloop. Op een bepaald moment ging het verder en zei hij dat ik er beter van kon worden, maar hij heeft geen bedragen genoemd. In het tweede gesprek in de keukenzaak van mijn vrouw heeft hij iets willen beginnen te schrijven, maar dat blad heb ik meteen weggeduwd. Daar gaf ik hem de raad: 'Blijf daar van tussen.'" Ook zijn advocaat John Maes is formeel: "Mijn klant heeft die vraag die uitmondde in een financieel voorstel afgewezen, punt aan de lijn." (BF)

