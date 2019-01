"Ik ga mijn mond wassen met zeep voor ik iets stouts zeg over N-VA" Jean-Marie Dedecker is back 17 januari 2019

Jean-Marie Dedecker blijft burgemeester van Middelkerke, maar keert tegelijk terug naar de nationale politiek. Hij duwt op 26 mei de West-Vlaamse N-VA-lijst. Dat levert hem bijna zeker een zitje op in de Kamer waaruit hij in 2014 verdween. "Ik heb getwijfeld of ik dit wel moet doen", zegt Dedecker in een gesprek met onze krant. "Maar als ik in mijn gemeente iets moois wil opbouwen, dan heb ik machtige vrienden nodig in Brussel. En ik geef toe: mijn ego en temperament hebben altijd heimwee gehad naar het donderdagse spreekgestoelte in de Kamer. Niet naar de files naar Brussel, wel naar het debat." Dedecker gaat zetelen als onafhankelijke, niet als partijlid. "Ik mag in de Kamer mijn gedacht zeggen, zonder beperkingen. Dat heb ik zo afgesproken met mijn vrienden Theo Francken en Bart De Wever. Anders had ik het niet gedaan. Wat ik vanaf nu wel ga doen, is mijn mond wassen met zeep voor ik iets stouts zeg over mensen van N-VA." Hij lacht. "Ik ben 66. Ik weet stilaan perfect hoe ver ik te ver mag gaan." (JS)

