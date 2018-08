"Ik ga helemaal niet vaak op stap" NIEUWKOMER DE BOCK VECHT BIJ KVO TEGEN VOOROORDELEN 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Na een kort verblijf in Yorkshire is Laurens De Bock terug in België. De ex-verdediger van Club Brugge wil bij KV Oostende nu vooral matchen spelen: "Wat er over mij verteld wordt, is bijzaak. Mensen hebben altijd commentaar, terwijl ze mij niet kennen."

Lombaerts, Capon en Vanlerberghe hebben er aan de ontbijttafel een nieuwe vriend bij. Laurens De Bock (25) deed gisteren zijn intrede op de Schorre, daar waar hij KV Oostende straks van de nodige maturiteit en leiderschap moet voorzien. De nieuwe linkerflank wil na een voorlopig door omstandigheden mislukt verblijf bij Leeds United gewoon weer elke week voetballen: "Er waren verschillende mogelijkheden, maar KV Oostende is net wat ik zocht", aldus De Bock gisterenmiddag. "Bijna zat ik op het vliegtuig naar Jeruzalem. Beitar was concreet geïnteresseerd. Spelen in Israël zou een avontuur geweest zijn, maar nu ben ik, samen met mijn gezin, blij om opnieuw in België te zijn."

De Bock geniet in België niet de beste reputatie en dat vertaalde zich kort na de aankondiging van zijn transfer in een storm van verwensingen op sociale media: "Toen we kampioen werden met Club heb ik één uitspraak gedaan, waarop ik tot op vandaag op afgerekend word." De Bock riep toen voor de camera: "Alle dagen zat."

"Het was ludiek bedoeld. We waren vijf minuten kampioen en in een opwelling heb ik iets geroepen. De mensen maken daar dan hun eigen ding van, terwijl ze mij niet kennen. Ik word altijd met het uitgaansleven geassocieerd, terwijl ik helemaal niet vaak op stap ga. Wanneer je je 'kot' niet buitenkomt, zeggen ze dan weer dat je niet leeft. Mensen hebben altijd commentaar op alles. Die uitspraak heb ik mij nooit beklaagd: de titel pakken met Club Brugge was één van de mooiste dagen in mijn leven. Nu wil ik gewoon voetballen en al de rest is bijzaak."

Het aura van Bielsa

De nieuwe linksachter van KVO werkte de voorbije maanden onder Marcelo Bielsa, de eigenzinnige Argentijnse coach van Leeds: "Onder Bielsa moest ik vorige maand in principe niet vertrekken, maar na de komst van een nieuwe linksachter vond ik het toch beter om uitgeleend te worden. Bielsa heeft enorm veel uitstraling, het is alsof hij het voetbal heeft uitgevonden. Van zijn visie en filosofie heb ik veel opgestoken. Leeds was een avontuur op zich en ik heb het gevoel dat ik een stukje volwassener terugkom. Ik heb toch al iets meegemaakt en wat prijzen gepakt. Ik heb niet de grootste mond, maar lig altijd goed in de spelersgroep en sla op tafel wanneer dat nodig is. Hopelijk kan ik die ervaring overdragen op de spelersgroep in Oostende."