Exclusief voor abonnees "Ik durf weer te dromen dat ik minstens 85 word" Citaat van de week 16 november 2019

00u00 0

Acteur Johny Voners is aan de beterhand, na de kankerdiagnose. Hij komt weer onder de mensen, maakt weer plannen. Zijn gezondheid was even weg, maar lijkt nu met een strik te worden teruggegeven. Hij is 74 en denkt aan 85. Elf jaar, ervaren als een gigantisch cadeau.