24 september 2019

00u00 0 De Krant De Britse groep Thomas Cook Group Plc is vannacht failliet verklaard. Daardoor zijn alle activiteiten van dat bedrijf meteen stilgelegd. De Belgische tak, Thomas Cook Belgium en de bij ons bekendere dochteronderneming Neckermann, zijn voor alle duidelijkheid niet failliet.

TE GOEDKOOP (1)

Misschien kunnen we eens nadenken of de ware toe- dracht van de schulden niet te zoeken is in het te goed- koop maken van deze reizen? Duizenden kilometers vliegen, 10 dagen in een all-inclusive logeren en je betaalt amper 2.500 euro. Dat hou je toch niet voor mogelijk? Erik Laenen

TE GOEDKOOP (2)

Vliegtuigreizen zijn te goedkoop. All-in voor minder dan 1.000 euro per week per persoon naar allerlei zuiderse bestemmingen. Hoe kan iemand daar nog een euro aan verdienen, zonder personeel uit te buiten?

Dirk Gommaerts

WERKNEMERS

Ik denk vooral aan die duizenden werknemers die nu geen job meer hebben, of moeten vrezen voor ontslag en hun gezin, in plaats van aan de gedupeerde reizigers. Caroline Bex

GARANTIEFONDS

Garantiefonds Reizen? Daar heb ik weinig vertrouwen in. Ik heb nog waardebons liggen van TravelBird, gekregen en aangekocht enkele dagen voor de faling. Worden niet gedekt door dat fonds! Ook nu een reis geboekt in de loop van oktober bij Neckermann, en reeds betaald met een gekregen waardebon. Hoeveel ga ik nu terug krijgen? Rony Van Hemelen

ONLINE BOEKEN

Helaas droeg ik ook bij aan hun teloorgang. Ik heb vele jaren reizen geboekt bij Thomas Cook, maar nu boek ik ook zelf online mijn vlucht (nee, niet Ryanair), het hotel en de huurwagen. Zo bespaar ik honderden euro's.

Dirk Billiet

GEEN GARANTIES

Zo zie je maar dat boeken bij een gerenommeerd bedrijf ook geen garanties biedt. Maar hoe kun je als klant op voorhand controleren of zo'n bedrijf in de risicozone zit? Stefanie van Dijk

ZAT ERAAN TE KOMEN

Onbegrijpelijk dat het afgelopen jaar nog mensen hebben geboekt bij Thomas Cook. Er zijn nog maar weinig faillisse- menten geweest die men zo duidelijk zag aankomen. Peter Nols

BANKROET

Je laat toch geen maatschappij met 22.000 werknemers voor een luttele 200 miljoen pond bankroet gaan?

Wat voor een politiek zit daar achter? PSG betaalde 200 miljoen pond voor één voetballer (Neymar). Echt onverantwoordelijk is dat.

Etienne Boeckx

