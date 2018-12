"Ik denk dat hier diepe wonden geslagen zijn" Yves Leterme 05 december 2018

"De N-VA heeft zich ingegraven in een positie waar ze niet meer uit komt zonder gezichtsverlies. Het dilemma 'naar Marrakesh of niet' los je niet op door te zeggen dat je in Gibraltar zal landen", zegt oud-premier Yves Leterme. "Volgens mij was dit onnodig. Maar goed. Als ze opstappen, komen we in lopende zaken met ontslagnemende N-VA-excellenties. Een minderheidsregering die steun zoekt in het parlement is een andere optie. Er moet in elk geval nog een begroting goedgekeurd worden. Die is klaar. Vraag is of N-VA die nog gaat steunen."

