94 km/u 27 maart 2019

Bijna dubbel zo snel als toegelaten reed een motard in juli door de bebouwde kom van het West-Vlaamse Assebroek, maar hij had een origineel excuus klaar voor de politierechter. "Het was de motorfiets van m'n vriend en ik verwarde de gas met de rem", zei S.G. uit Jabbeke.