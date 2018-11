"Ik dacht aan zelfmoord" Iniesta openhartig 28 november 2018

De titel, de Spaanse beker en CL-winst. Sportieve triomfen bij de vleet voor Andres Iniesta in het seizoen '08-'09 bij Barcelona, maar privé ging hij nadien door een zware periode. In een interview met de Spaanse zender 'La Sexta' was Iniesta openhartig: hij leed toen aan een depressie. "Ik belandde in een spiraal waarbij ik alleen en met een leeg gevoel achterbleef." Toen op 8 augustus 2009 Dani Jarque, de 26-jarige aanvoerder van Espanyol en een goeie vriend van Iniesta, plots overleed door een hartaanval, betekende dat een extra klap. Iniesta gaf toe dat hij in zijn donkerste momenten aan zelfmoord dacht. "Ik zeg niet dat ik het wílde doen of het zou doen, maar ik was gewoon mezelf niet meer. Wanneer je heel kwetsbaar bent, is het moeilijk om de controle te bewaren." (BF)

