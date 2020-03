Exclusief voor abonnees "Ik blijf thuis" Zwangere juf 13 maart 2020

00u00 0

Mieke De Graeve (30) is juf in het vijfde leerjaar van basisschool Sint-Denijs in Kalken. Ze is 36 weken zwanger van haar tweede kindje. "Ik kreeg gisteren een mailtje van 'Klasse'. Daarin stond dat wie een zwakker immuunsysteem heeft of zwanger is, een arts moest contacteren om te bespreken of thuisblijven nodig is. Ik was eigenlijk niet bezorgd, maar ga vanaf morgen (vandaag, red.) toch niet meer werken. Er duiken meer besmettingen op in mijn omgeving - in mijn familie en in het dorp waar ik lesgeef. Mijn gynaecologe zegt dat ik mag thuisblijven als ik me daar geruster bij voel. Ik vind het vooral jammer dat ik geen afscheid heb kunnen nemen van de kindjes in mijn klas." (FT)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis