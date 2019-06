Exclusief voor abonnees "Ik blijf geloven dat Wout WK wil rijden" Verbrugghe 14 juni 2019

Zijn wegcampagne afsluiten na de Bretagne Classic/Ouest-France in Plouay (1/9), rusten en dan fris de crosswinter induiken. Zo prent Wout van Aert het sinds begin mei al in zijn hoofd en zo werd het begin deze maand ook officieel gecommuniceerd door zijn team Jumbo-Visma. Van Aert past dus voor het WK in Yorkshire op 29 september. "Het valt helaas te laat. Starten in Yorkshire zou betekenen dat ik pas ergens in december aan veldrijden toekom. Voor je het weet, zit je in de kerst- en nieuwjaarsperiode en ga ik de toer op van Zdenek Stybar. Dat wil ik niet. Zeker niet omdat ik er in de klassieke lente van 2020 opnieuw wil staan", argumenteerde hij zijn beslissing.

