Exclusief voor abonnees "Ik blijf crossen, maar Monument winnen wordt hoofddoel" Van Aert 25 mei 2020

00u00 0

In de AD-podcast 'In Het Wiel' keek Wout Van Aert (25) uit naar het komende seizoen. Van Aert begint er op 1 augustus aan in de Strade Bianche, rijdt ook de andere Italiaanse koersen, de Tour en de Vlaamse klassiekers. Parijs-Roubaix wordt op 25 oktober zijn laatste wegwedstrijd. "Tenzij het WK alsnog zou verhuizen naar november." Dat betekent dus dat hij ten vroegste vanaf het Allerheiligenweekend (Koppenbergcross op 31/10, Vlaamse Druivencross op 1/11) in het veld zal te zien zijn. "Een klassiek Monument winnen op de weg wordt de komende jaren het hoofddoel. Ik denk dat ik ondertussen wel mag geloven dat ik dat kan. Dus probeer ik elke kans te grijpen die zich aandient. Al zal ik in principe altijd wel blijven crossen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het me sterker maakt." (JDK)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen