Exclusief voor abonnees "Ik blijf bij Bardet" Oliver Naesen 05 juli 2019

00u00

"Ik ga niet voor de bolletjestrui. Het is fantastisch dat we de Muur en de Bosberg oprijden. Maar ik denk niet dat Bardet en de ploegleiding het op prijs zouden stellen mocht ik dan al in de aanval gaan. (lacht) De kans is heel groot dat er valpartijen zullen zijn aan de voet van de Muur. Dat is zelfs het geval in een peloton met enkel klassieke renners. Dan zal het met die klimmers erbij niet beter zijn. Daar zal ik dus mijn rol spelen. Het wordt een circus. Iedereen moet wakker zijn van bij de start."

