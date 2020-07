Exclusief voor abonnees "Ik besmette een cliënte. contact tracers hebben haar niet gebeld" Brief van de dag 10 juli 2020

De contact tracing loopt nog altijd vierkant. Nadat ik positief testte op corona, drukte mijn huisarts me op het hart dat ik zélf contact moest opnemen met alle personen die ik de jongste tijd had gezien. Nog goed dat hij er zo op gehamerd heeft, want mijn kinderen of mijn collega's hebben nog altijd niets van de contact tracers gehoord. Ik werk nochtans in de zorg, als verzorgende aan huis bij hoofdzakelijk bejaarde personen. Ik heb één van mijn cliënten besmet. Zij vond het eerst niet nodig om zich te laten testen, maar ik heb dan naar haar kinderen gebeld en hen uitgelegd dat dit echt moest gebeuren. Ook zij is nog niet door de contact tracers gebeld. Ze weten nochtans af van mijn besmetting - ze hebben mij zelf gebeld en een code gegeven waarmee ik me moest laten testen. Hier, in de gemeente, zijn intussen 15 besmettingen. Daar wordt te laks mee omgesprongen.

Naam en adres bekend

