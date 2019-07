Exclusief voor abonnees "Ik beschouw mijn klanten als hotelgasten" Aleksandra Gadomska (30) uit Polen 24 juli 2019

00u00 0

Aleksandra vertrok in 2009 al uit Polen, haar ouders achterna naar Engeland. Ze werkte als supervisor in een hotel in Londen. Toen haar papa, een aannemer, zes jaar geleden de oversteek naar België maakte, kwam zijn dochter mee. "Ik ging hier op zoek naar dezelfde job, maar dat lukte niet: ik sprak wel Engels maar geen Nederlands of Frans." Het werd dus een job in een strijkatelier, maar sinds vijf maanden is ze aan de slag als huishoudhulp bij Plus Home Services. Met plezier. "Ik kende het klappen van de zweep uit mijn vorige job in het hotel. De mensen bij wie ik poets, beschouw ik als hotelgasten: zij willen ook een perfecte service en een propere kamer."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis