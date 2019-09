Exclusief voor abonnees "Ik ben zeker dat het goed op komt" Verschueren op café met fans 17 september 2019

Het ene plezier is het andere waard. Als bedanking voor de nooit aflatende steun heeft Michael Verschueren zondagavond vier cafés in de buurt van het stadion bezocht. Daar sprak de sportief manager de fans toe. Hij zei dat hij hun positieve houding richting spelers en staf apprecieert. Daarnaast benadrukte hij dat het voltallige bestuur het vertrouwen behoudt in het project van en rond Vincent Kompany. "Ik ben zeker dat het goed komt", aldus Verschueren. (PJC)