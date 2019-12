Exclusief voor abonnees "Ik ben te dom, denk ik" Bölöni 04 december 2019

Nog maar enkele minuten door naar de volgende ronde in de beker, maar dat belette Laszlo Bölöni niet om al vooruit te kijken. Meer bepaald naar vrijdag, wanneer Antwerp het tegen Waasland-Beveren opneemt. De euforie van de bekertriomf was meteen weggeëbd bij de trainer van de Great Old.