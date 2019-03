"Ik ben meer dan mijn onderbroek" OPMERKELIJKE CAMPAGNE IN BRUSSEL 01 maart 2019

Het Brusselse stadsbestuur lanceert de campagne 'Ik ben meer dan mijn onderbroek' om de objectivering van vrouwen tegen te gaan. Op de posters is een geel of roze slipje te zien, samen met de opschriften 'Sloerie?' of 'Slet?' en de hashtag #ThisIsNotConsent. Die uitspraak raakte in omloop nadat een schuldige in een Ierse verkrachtingszaak werd vrijgesproken omdat het slachtoffer een string droeg en zo handtastelijkheden zou hebben uitgelokt. "Vrouwen worden nog vaak onterecht beoordeeld op basis van hun outfit", zegt schepen van Gelijke Kansen Mohamed Ouriaghli (PS). De campagne komt er vlak voor de Week van de Rechten van de Vrouw, die op 6 maart van start gaat. (AVA)

