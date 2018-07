"Ik ben fan van het damestennis" Darcis 03 juli 2018

Zijn carrière staat door een elleboogblessure op pauze, maar Steve Darcis (34) maakt zich dan maar nuttig door Yanina Wickmayer bij te staan in haar terugkeer naar de subtop. "Toen ik bekendmaakte dat ik dit jaar niet meer in actie ging komen, kreeg ik in de namiddag al een sms'je van Yanina of ik haar wilde helpen", doet de Luikenaar zijn verhaal. "We kennen elkaar al lang en komen goed overeen. Ik was een beetje verrast, maar ook erkentelijk." Darcis ging mee naar Nottingham en stond 'Wicky' bij in de aanloop naar Wimbledon. "We hebben heel goed gewerkt", wist hij. "Ze is heel ontvankelijk voor advies en hypergemotiveerd. Darcis heeft het wel voor het damestennis. "Het mannentennis verveelt me, iedereen speelt op dezelfde manier", verraste hij. "Bij de vrouwen zijn er wat meer rally's. Je gaat soms wel op een halve seconde van zwart naar wit, maar dat maakt het net leuk. Ik heb alleszins al veel dameswedstrijden gezien." Darcis gaat ook mee op de Amerikaanse tournee. "De Aziatische tournee (in oktober) wordt moeilijker, omdat ik dan verplichtingen heb thuis (Darcis startte een tennisschool in Luik, red.) en bovendien zelf aan mijn voorbereiding van het nieuwe seizoen begin. Ik ga sowieso volgend jaar terug tennissen, zelfs als het nu goed draait met Yanina." (FDW)

