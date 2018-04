"Ik ben echt opgewonden" Verheyen 26 april 2018

Gert Verheyen streek gisteren op het middaguur neer in Hotel Feringa Park in München, waar hij 's avonds commentaar gaf voor Proximus TV bij de Champions League-wedstrijd Bayern München-Real Madrid. "Ik voel me oprecht gelukkig om trainer te kunnen zijn van KV Oostende", aldus Verheyen. "Het is toch anders om ergens gevraagd te worden als coach dan als speler. Per slot van rekening vertrouwen Hugo (Broos, red.) en de voorzitter mij de verantwoordelijkheid toe van hun ploeg en kern. Ik kijk ernaar uit om te beginnen - ik ben echt opgewonden."

