Exclusief voor abonnees "Ik ben al weken gestopt met proberen de VAR te begrijpen" Odjidja 07 oktober 2019

00u00 0

Voor de Gentse spelers had de VAR de bonen gegeten. "Iedereen kan nu wel zeggen dat we echt 'shit' waren, maar als de arbitrage tegen je is, kan je onmogelijk goed spelen", foeterde Yaremchuk. "Lardot zei me dat er ook na het zien van de beelden onvoldoende contact bleek voor een strafschop. Na de match bekeek ik diezelfde beelden en voor mij is het honderd procent penalty. Het is altijd hetzelfde als we op bezoek komen in Brugge. Ik vraag me af waarom we altijd dezelfde refs krijgen voor deze match. Ik vind dat een beetje vreemd." Ook voor Odjidja was het moeilijk om vrede te nemen met enkele beslissingen. "Blijkbaar was het contact te licht, dat is de uitleg die we kregen. Toen we opnieuw het veld opkwamen voor de tweede helft zagen we de fase op het grote scherm. Iedereen keek naar elkaar met dezelfde reactie: dit was toch penalty? Het was op een cruciaal moment, dat maakt het nóg erger. Of ik het nog kan begrijpen? Ik ben al een paar weken gestopt met proberen de VAR te begrijpen." (SDG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Odjidja

VAR

sport

sportdiscipline

voetbal

Brugge

Lardot

Yaremchuk