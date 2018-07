"Ik behoorde tot gouden generatie Rode Duivels" 27 juli 2018

Vijf minuten speelde Mboyo in een officiële kwalificatiematch voor de Rode Duivels. Hij viel op 16 oktober 2012 in de slotfase in voor de toegejuichte goalgetter Christian Benteke tijdens het duel met Schotland (2-0). Meteen kwam hij niet meer in aanmerking voor wedstrijden met de nationale ploeg van Congo, waarmee hij eerder al wel een oefenmatch had gespeeld. "Ik wist dat mijn beslissing definitief was", zegt hij. "Ik voel zeker geen spijt dat ik voor België koos, wel veel fierheid want ik heb toch even behoord tot de gouden generatie die er nu staat. Je moet maar eens kijken met welke spelers ik toen op de mat kwam."

