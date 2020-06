Exclusief voor abonnees "Ik begon met lange tanden, nu ben ik grote fan" CEO Peter Vyncke 04 juni 2020

Peter Vyncke was lichtjes in paniek bij de start van de lockdown in maart. Zelf heeft hij nooit één dag aan telewerken gedaan en zijn 142 werknemers komen doorgaans ook naar kantoor in Harelbeke. Maar de firma Vyncke - met vestigingen in Europa, Azië en Zuid-Amerika - ontwerpt en bouwt energie-installaties, en enkel voor essentiële beroepen kon er een uitzondering gemaakt worden op telewerken. "Ik heb mijn general manager nog gebeld met de vraag of we de overheid niet konden voorleggen om werknemers met bleitende kinderen thuis alsnog naar kantoor te laten komen, maar het was 'njet'. (lacht) Om maar te zeggen dat ik er met héél lange tanden aan begon. Ik onderging het thuiswerken lijdzaam, maar ook ik kreeg nogal snel voortschrijdend inzicht. Het loopt fantastisch. Ik merk het aan onze productiviteit: alles blijft goed bollen. Met videoconferenties kan je ook efficiënt vergaderen. Mijn management is zeer tevreden en volgens hen zijn de werknemers dat ook. En ik kan het goed geloven. Dat woon-werkverkeer weegt op een mens. In uw bed blijven liggen, de krant lezen, in de tuin werken: alles is nuttiger dan 's morgens en 's avonds zo lang in die auto zitten. Mijn mensen geven ook aan dat ze nu veel beter kunnen doorwerken. Op kantoor is er interactie met de collega's, da's waar - maar er kan ook te veel interactie zijn, hé."

