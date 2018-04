"Ik begin de stem van mijn dochter te vergeten" Dag van de Ouderverstoting 25 april 2018

Vandaag is het de Dag van de Ouderverstoting. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor de naar schatting 50.000 ouders in ons land die geen contact meer hebben met hun kinderen. Door toedoen van de ex-partner of omdat het kind zélf niets meer wil horen van mama of - voornamelijk - papa. Eén vader getuigt daarover in deze krant. "Het beeld van mijn dochter vervaagt. Ik begin haar stem te vergeten. Mijn deur zal altijd voor haar blijven openstaan. Maar ik kan niet meer elke dag van 's morgens tot 's avonds in mijn deurgat staan wachten. Ik ben ook maar een mens." (ARA)