"IJsje met twee bolletjes en geef de hond ook iets" Crèmekar heeft alternatief voor viervoeters 06 april 2018

Nadat Gunther en Ellen Robeyn van de Pajotse Crèmekar uit Gooik almaar de vraag kregen of ze voor de hond óók een ijsje konden uitscheppen, heeft het koppel nu hondenijs ontwikkeld. Ellen maakte het ijs met ingrediënten op basis van groenten en fruit. "Gewoon ijs is niet zo gezond, dus gebruiken wij sojamelk. Er zitten ook geen lactose en dierlijke vetten in. De honden eten zo gezonde groenten of fruit die gepureerd worden en dan in een vorm van een hondenpoot tot een hondenijsje worden verwerkt", vertelt Ellen. Het stokje waarrond het ijsje zit is bovendien een hondenstick. De hond mag gewoon het hele ijsje met stok en al naar binnen spelen", zegt Gunther. Een ijspoot kost 3 euro. (MCT)

