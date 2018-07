"Iets rapen tegen Australië" WK HOCKEY 24 juli 2018

Het werd gisteren een drukke dag voor de Red Panthers, die zich in Londen voorbereiden op hun duel tegen Australië. "Ondanks de nederlaag tegen Nieuw-Zeeland leeft het gevoel dat we goed aan het WK gestart zijn", zegt kapitein Anouk Raes. "We toonden vechtlust en hielden het niet bij louter verdedigen. We onthouden het positieve." Na de prestatie tegen Nieuw-Zeeland geloven de Panthers dat er vandaag tegen Australië (FIH 5) iets te rapen valt. "We zagen de wedstrijd van Australië tegen Japan (Australië won met 3-2, red.) en er liggen zeker mogelijkheden", aldus Judith Vandermeiren. (WWT)

