"Iets met veel groentjes, nu ik 10 kilo kwijt ben" Marc Van Ranst (54) Viroloog 08 juni 2020

"Dinsdag ga ik langs bij Sara's in de Bogaardenstraat in Leuven. Daar hebben ze lekkere broodjes en slaatjes. Ik ga iets kiezen met veel groenten want de voorbije maanden ben ik bijna 10 kilo afgevallen en dat wil ik zo houden."