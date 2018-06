"Iedereen wil de beste ter wereld zijn, Courtois is bij de besten" Manuel Neuer 06 juni 2018

Vier jaar geleden maakte Thibaut Courtois als coming man op het WK in Brazilië al naam, maar kon hij nog niet tippen aan Manuel Neuer. Die had toen op 28-jarige leeftijd een groot aandeel in de WK-titel van Duitsland en werd verkozen tot beste doelman ter wereld. We vroegen Neuer, die met de Mannschaft op oefenkamp is in het Italiaanse Eppan, hoe hij de evolutie van Courtois vier jaar later inschat. Want ook die wil in Rusland bewijzen dat hij de beste doelman ter wereld is.

