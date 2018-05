"Iedereen weet dat Radja geen 10 is" NORDIN JBARI (43) ANALIST, 3X RODE DUIVEL 22 mei 2018

"Ik kan niet begrijpen dat Martínez niet inziet dat Radja geen 10 is. Iedereen ziet dat toch. Bij Roma is hij zo goed dat de trainer hem een rijtje hoger zet, maar eigenlijk is hij sowieso een 6 of een 8 en dus geen alternatief voor De Bruyne of Hazard. Fellaini speelde bij Everton ook als hangende spits, maar bij de Rode Duivels stond hij gewoon op het middenveld. Carrasco speelt in China ook in de punt van de aanval, maar ik zie hem daar bij de nationale ploeg niet meteen postvatten. Die tactische uitleg slaat nergens op. Bovendien heb je in een systeem met drie centrale verdedigers een middenveld nodig dat agressief druk naar voren zet. De enige spelers die dat kunnen, zijn Fellaini en Nainggolan. Nu Radja er niet bij is, dreigen we sneller onder druk te komen staan." (SJH)

