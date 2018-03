"Iedereen staat onder druk" Clement 31 maart 2018

Philippe Clement verwacht in play-off 1 een intense strijd voor de Europese plaatsen. "De play-offs zijn een heel andere wereld. Nu meer dan ooit zelfs. Andere jaren had je altijd een ploeg die al blij was dat ze bij de eerste zes was geëindigd en dus met weinig ambities aan de play-offs begon. Nu ligt het allemaal heel dicht bij elkaar, wat het nog spannender maakt. De play-offs zijn een rollercoaster van emoties, zeker voor wie de kranten leest. Iedereen staat onder druk, op Standard na." (KDZ)