"Ik wil het 'f-woord' niet gebruiken, maar dit was superzwaar." John Degenkolb (30) maakte met zijn podiumplek duidelijk dat hij nog meetelt in de klassiekers. Na een grijze periode kan het peloton de komende weken best weer rekening houden met de Duitser én met Trek-Segafredo. "Het is goed om te voelen dat ik dit potentieel nog heb. Ik merkte vorig jaar in de Tour dat ik er nog kan staan in de grote klassiekers. Al van in de neutrale zone ging het er heel nerveus aan toe. Toen het uit mekaar viel, waren we op de afspraak. Als ploeg waren we geweldig sterk. Zo moeten we koersen. Jasper was tot net voor de finish nog mee en ik concentreerde me op de sprint. Na de tweede passage op de Kemmelberg voelde ik me beter worden." De opluchting was groot bij Trek-Segafredo. "Voor de ploeg is dit het einde van een harde periode. Soms heb je zo'n wedstrijd nodig om een klik te maken. Iedereen lachte met ons. Wat zijn die kerels aan het doen? Het was geen makkelijke situatie, maar we toonden hoe we als team kunnen vlammen. Woensdag rijd ik niet in Dwars door Vlaanderen, maar ik ben zeker dat de ploeg het goed zal doen. Ik kijk al uit naar Vlaanderen, niet de wedstrijd die mij het meest ligt, maar als team kunnen we er iets van maken. En daarna Roubaix." (SJH/BA)

