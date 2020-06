Exclusief voor abonnees "Iedereen hield voldoende afstand" Oostende, gisteren 26 juni 2020

00u00 0

Zonnekloppers konden gisteren moeilijk weerstaan aan de lokroep van het strand. In Oostende was het druk aan de stroken bij het centrum en het station. "Maar iedereen hield voldoende afstand", benadrukt burgemeester Bart Tommelein. "Ik besef dat er ondanks het zwemverbod ook heel veel mensen in zee waren, maar er werden geen boetes uitgedeeld. Het is bij een waarschuwing gebleven.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen