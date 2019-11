Exclusief voor abonnees "Iedereen heeft recht op twee goed werkende oren" brieven 29 november 2019

Op maandag 25 november las ik de brief van Aïsha, een meisje van 17 jaar met een cochleair implantaat, dat graag een tweede implantaat terugbetaald wil krijgen. Ik was erg verbaasd te lezen dat een tweede cochleair implantaat (CI) voor volwassenen niet wordt terugbetaald omdat de meerwaarde bij volwassenen niet bewezen is, enkel bij kinderen. Volgens mij klinkklare nonsens, want als persoon met een auditieve én visuele beperking was het voor mij wél mogelijk om een tweede CI terugbetaald te krijgen. Ik loop nu twee jaar met twee CI's rond en mijn gehoor is opmerkelijk verbeterd. Ik ben eigenlijk het levende bewijs dat twee cochleaire implantaten wel degelijk een meerwaarde kunnen betekenen bij volwassenen.

