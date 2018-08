"Iedereen de mond snoeren met resultaat" Vanderhaeghe 04 augustus 2018

Yves Vanderhaeghe blijft rustig na de nederlaag op de openingsspeeldag bij Standard. "Ik ben absoluut niet ongerust", zegt hij. "Ik vond dat we de evenknie waren van Standard en dat we gewoon verloren hebben op goals. Het resultaat is belangrijk, maar als je na één wedstrijd al moet panikeren, ben je verkeerd bezig. We willen onze goeie voorbereiding bevestigen en de nul van het bord spelen tegen Zulte Waregem, zodat iedereen de mond gesnoerd wordt en men niet meer kan gaan wroeten in de club." (RN)