"Ideale vervangers voor F-16's? Tweedehands F-16's" 07 maart 2018

Vervang de huidige F-16's door F-16's met minder kilometers op de teller. Die piste schuift Kamerlid Veli Yüksel (CD&V) naar voren, mocht de regering-Michel vinden dat de huidige toestellen die in de running zijn, niet aan de verwachtingen beantwoorden. "Het zou tijd en ruimte bieden om over deze investering de beste beslissing te nemen", vindt Yüksel. De vervanging van de verouderde F-16's is één van de werven die de regering nog moet afronden. Die heeft 3,6 miljard voorzien voor 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen. Vanaf 2023 verdwijnen de F-16's uit roulatie.