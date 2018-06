"Ideale programma voor Wimbledon" Goffin 14 juni 2018

David Goffin (ATP 9) begint dit weekend aan zijn aanloop naar Wimbledon. Hij doet dat op het demonstratietoernooi van Deauville, waar hij de geblesseerde Jo-Wilfried Tsonga vervangt. Op het minitornooitje op gras neemt Goffin het mogelijk op tegen enkele Franse ex-profs. "Na Roland Garros is de verandering van ondergrond altijd delicaat", wist Goffin. "Je moet je goed voorbereiden en tegelijk fysiek blijven werken. Op gras gebruik je toch vaak andere spieren. Ik neem bovendien graag mijn tijd en de mogelijkheid om op het einde van de week dan enkele matchen te hebben is interessant. Dit is het ideale programma voor Wimbledon." (FDW)

