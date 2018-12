"I know what you want" Citaat van de week 29 december 2018

Geweldig acteur, Kevin Spacey. De manier waarop hij in dat filmpje in kerstman-schort aan zijn pompbak stond, recht in de camera keek, en die eerste zin lanceerde: 'I know what you want...' Maar of hij schuldig is of niet: een rechtzaak is geen theaterstuk, waarin je een rolletje kan spelen. In deze zaak willen we horen wat Kevin Spacey denkt, niet Frank Underwood.