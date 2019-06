Exclusief voor abonnees 'Hysterische man' is gewoon blije gamer 05 juni 2019

Niet alles is altijd wat het lijkt. Nadat een man de politie gebeld had met de melding dat zijn onderbuur hysterisch schreeuwend over straat liep en ook binnenshuis veel lawaai gemaakt had, rukte een patrouille van de West-Vlaamse zone Kouter uit. Om vast te stellen dat de persoon in kwestie dolgelukkig was, omdat hij eindelijk een oude game had uitgespeeld. "De onderbuur opent zijn deur in een euforische bui", aldus de agenten in hun verslag. "Hij laat onze diensten in de woonkamer zien hoe hij er na een vol jaar en enkele maanden in geslaagd is om de prinses te bevrijden in een spel op zijn verouderde Nintendo. Hij erkent naar buiten gelopen te hebben, in het openbaar enkele vreugdekreten gekraaid te hebben en bij binnenkomst twee woonkamerstoelen te hebben geplooid (sic)." Er werd geen boete uitgeschreven. (JHM)

