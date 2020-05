Exclusief voor abonnees "Huurprijzen gaan stijgen" 15 mei 2020

00u00 0

Niet enkel huizenprijzen kunnen stijgen door het veranderde gedrag sinds de lockdown, ook de huurprijzen zullen omhooggaan. Want de vraag naar huurwoningen zou weleens kunnen stijgen omdat de financiële onzekerheid een aantal mensen doet afzien van een koop. Tegelijk zegt 11,2% van de verhuurders dat ze eigenlijk niet meer willen verhuren. Redenen zijn onder meer angst dat het pand in waarde zal dalen of het feit dat ze contact met huurders willen vermijden, wegens corona.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen