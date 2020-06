Exclusief voor abonnees "Hun vader werkte voor de CIA" Over de broertjes Copeland 29 juni 2020

Dat de broertjes Copeland muzikaal aangelegd zijn, is duidelijk. Miles (76) richtte platenlabel IRS Records op, Ian (1949-2006) was een succesvol muziekpromotor en Stewart (67) werd drummer bij The Police. Bloom werkte even voor Ian. De familie groeide op in Beiroet, in Libanon. Hun vader verdween vaak maandenlang. Toen Miles 17 werd, had hij daar genoeg van. Hij eiste meer geld. "Z'n vader zei: 'Denk je dat je onze financiën beter kan beheren dan ik? Hier is het chequeboekje!'" Het eerste wat Miles deed, was Ian een veel lagere toelage geven. Die liep daarop weg en verstopte zich bij de plaatselijke motorbende. "Plots dook z'n vader er op. Bleek dat hij het hoofd van de CIA in het Midden-Oosten was. 'Je kan je hier niet verstoppen, want iemand zal je tegen me gebruiken', klonk het."

