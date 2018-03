"Hun mama kan ik nooit vervangen" 2 jaar na 22/3 | MAN VAN SLACHTOFFER MAALBEEK 22 maart 2018

Mohamed El Bachiri pakt zijn zoontjes Ayman (11) en Camil (9) stevig vast, op de inhuldiging van het Loubna Lafquiri-plein gisteren in Sint-Jans-Molenbeek. Dat plein werd vernoemd naar zijn echtgenote. Loubna (34) was een van de 15 dodelijke slachtoffers van de bomaanslag in metrostation Maalbeek - vandaag precies twee jaar geleden. El Bachiri (37) schreef het gedicht dat op de gedenksteen staat. "Voor Ayman, Camil en ons derde zoontje Shahine - die nu 4 is - probeer ik zoveel mogelijk rust, lichtheid, humor en liefde in hun leven te brengen", vertelt hij. "Samen naar de speeltuin, of de bioscoop. Maar ik kan hun moeder niet vervangen." (DCFS/KVDP)

