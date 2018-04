"Humor kan niet grof genoeg zijn" BV kijkt TV | Joe-presentatrice Ann Van Elsen (38) 21 april 2018

"Mijn man kan echt gieren en brullen voor de buis. Bij mij zullen eerder de mondhoeken bewegen, want er zijn maar weinig tv-personages die me luidop doen lachen. De enige uitzondering is Karen Walker van de TLC-sitcom 'Will & Grace'. Humor kan niet grof

genoeg zijn. Ook aan 'Temptation Island' kan ik niet weerstaan: het is mijn favoriete

guilty pleasure. De kandidaten waren nog niet geboren toen ik Miss België werd, maar ik ben dan ook geen 20 meer. Vaak vraag ik me af hoe de vrijgezellen zich zo kunnen laten gaan. Tegelijk besef ik dat ik we allemaal jong geweest zijn (lacht)."

