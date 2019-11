Exclusief voor abonnees "Huis vol nazisymbolen strafbaar? Dat wist ik niet" 20 november 2019

De oud-militair uit Keerbergen die z'n huis heeft versierd met nazisymbolen riskeert één jaar cel. Georges Boeckstaens (76) verscheen gisteren in skipak in de Leuvense rechtbank, waar hij zich moest verantwoorden voor inbreuken op de negationisme- en antiracismewet. Boven zijn oprit prijkt een bord met 'Het Adelaarsnest' en 'SS', in een boom hangt een nazivlag en op en rond zijn huis bracht hij zelfgemaakte hakenkruisen aan. Zelf is hij zich van geen kwaad bewust. "De afbeeldingen aan mijn huis dienen alleen om te tonen dat het nazisme heeft bestaan. Ik wist niet dat het strafbaar was." De Hitlergroet brengt hij naar eigen zeggen alleen bij vrienden en niet in het openbaar. Boeckstaens had geen advocaat onder de arm genomen, maar had wel een zelfgeschreven brief mee voor de rechter, waarin hij duidelijk maakte dat hij de Holocaust afkeurt. "Het is louter een stuk geschiedenis dat mij boeit. De boeken van Hitler heb ik maar gelezen tot 1939. Nadien werd het te gruwelijk." Het gelijkekansencentrum Unia stelde zich burgerlijke partij. De man haalde al veel van zijn SS-symbolen weg. "Maar als de rechter wil dat ik alles verwijder, dan zal ik me daarbij neerleggen. Ik wil ook vrienden met Unia blijven." Vonnis op 17 december. (KAR)

