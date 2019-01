"Huis vernield omdat pompiers werden aangevallen" Autobrand slaat over op woningen 02 januari 2019

Als de brandweer eerder had kunnen ingrijpen, dan was het grote herenhuis van Sajid Tanrikulu (43) in de Ribaucourtstraat onbeschadigd gebleven. Maar de brandweer was er pas na 25 minuten, zeggen buurtbewoners. Daardoor sloeg een beheersbare voertuigbrand over op vier andere geparkeerde auto's én het huis van Tanrikulu. "We waren inderdaad later dan gehoopt", geeft brandweerwoordvoerder Walter Derieuw toe. "Omdat we in Molenbeek politiebescherming nodig hadden. Het was niet veilig werken: jongeren gooiden met stenen en vuurpijlen naar ons." De brand in de camionette ontstond vermoedelijk door een vuurpijl, afgeschoten door jongeren die in de buurt wonen. "Ik werd wakker door een knal", vertelt buurman Ibrahim Sogutlu. "Toen ik de vlammen op straat zag, ben ik met een brandblusser naar buiten gerend. Ik bluste tot ik nog een knal hoorde. Daarna ben ik gestopt om mijn kinderen en vrouw uit huis te halen."

