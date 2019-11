“Huis bouwen wordt tot 10 procent duurder”: Bouwunie waarschuwt voor nieuwe isolatienorm vanaf 2021 ADB

19 november 2019

05u00 0 De Krant Wie plannen heeft om een huis te bouwen, voorziet maar beter een budget dat 5 à 10% hoger ligt. Dat zegt Bouwunie naar aanleiding van de strengere isolatienorm die vanaf 2021 zal gelden. CD&V wil de norm versoepelen.

"Sommige nieuwe huizen hebben driedubbele beglazing, dubbele dakisolatie en de dikst mogelijke spouwmuurisolatie. Toch volstaat dat niet om de toekomstige isolatienorm te halen", zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van de Bouwunie. Sinds 2018 moeten alle nieuwe woningen in Vlaanderen aan twee energienormen voldoen. Niet alleen aan het E-peil, dat de energiezuinigheid meet, maar ook aan het S-peil. De S in de benaming is een verwijzing naar de 'schil', zeg maar de buitenlaag van een woning. Het is een indicator voor de energie die nodig is om de temperatuur in de woning aan te houden en zware afkoeling of oververhitting tegen te gaan. Vanaf 1 januari 2021 wordt het S-peil verlaagd van 31 naar 28. Daardoor zullen nieuwbouwwoningen extra zonnewering, dikkere beglazing en duurdere isolatiematerialen nodig hebben. Volgens de Bouwunie zal een nieuwbouwwoning daardoor minstens 5% duurder worden. "Eén op de vier aannemers rekent zelfs op een meerprijs van 10%", zegt Waeytens op basis van een enquête bij de leden. Dat gaat over 10.000 tot 20.000 euro per woning.

Eenmalige boete

De vraag is of de maatregel zijn doel niet voorbijschiet. Het gevaar is dat mensen een groter deel van hun budget moeten besteden aan hun ruwbouw, waardoor ze minder geld overhouden om te investeren in duurzame energiesystemen op basis van hernieuwbare energie. Mogelijk kiezen ze dan eerder voor een goedkopere condensatieketel dan voor een duurzame warmtepomp.

De vrees is ook dat ramen in bouwplannen drastisch moeten worden verkleind. Ramen hebben een grote invloed op het S-peil. "Toen de huidige norm in 2018 werd ingevoerd, was die al streng. De beschikbare technologieën en materialen zijn de voorbije jaren onvoldoende geëvolueerd om nu al een nieuwe aanscherping te verantwoorden", zegt Waeytens. "Het efficiëntste wat men kan doen, is de ramen kleiner maken. Maar wie woont er nu graag in een bunker?" Vandaar de vraag van de Bouwunie om een verstrenging eerst grondig te bestuderen.

Wie de norm niet haalt, kan bij het Vlaams Energieagentschap een afwijking aanvragen. Maar volgens de Bouwunie zijn de randvoorwaarden voor zo'n afwijking streng. Een andere optie is de eenmalige boete betalen die vasthangt aan een overschrijding. Die wordt bepaald op basis van de grootte van het huis en de afwijking van de norm, en kan oplopen tot duizenden euro's.

Blind doorduwen

CD&V wil de verscherping herbekijken. Zeker nu de afschaffing van de woonbonus de prijs van een nieuwe woning al fors hoger heeft gemaakt. "Nieuwbouwwoningen zijn per definitie de meest energiezuinige op de markt", zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne. "Ze onbetaalbaar maken voor modale gezinnen is maatschappelijk noch ecologisch een goede zet." CD&V wil ook onderzoeken of voor vrijstaande woningen geen soepeler S-peil moet gelden dan voor appartementen of halfopen bebouwingen. Die laatste halen de norm makkelijker. "Laten we dat op zijn minst bekijken. We mogen dit niet zomaar blind doorduwen."

Volgens Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) is nog niet wetenschappelijk bewezen dat vrijstaande woningen onmogelijk aan het strengere S-peil kunnen voldoen. Enkel in uitzonderlijke gevallen, bij huizen met heel veel glas, zou dat een gevaar zijn. Bovendien heeft het Energieagentschap een aantal streefwaarden opgesteld die leiden tot een goed S-peil. Architecten kunnen zich daarop baseren. "Als op één waarde slechter wordt gescoord, dan kan dat worden gecompenseerd door een betere score op een andere", klinkt het. Demir heeft het Energieagentschap de opdracht gegeven zo snel mogelijk een studie naar de verstrengde norm uit te voeren. Die zou begin 2020 meer duidelijkheid moeten verschaffen. "Op basis daarvan zal het eisniveau opnieuw worden geëvalueerd." (ADB)