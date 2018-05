"Huilbaby maak je zelf" ONTWIKKELINGSPSYCHOLOOG 07 mei 2018

Door baby's al vroeg in aparte bedjes op hun kamer te leggen creëren we huilbaby's. In haar boek 'De evolutie van een kind' legt de Nederlandse ontwikkelingspsycholoog Annemie Ploeger uit dat ouders er zelf toe bijdragen dat hun kind het op een krijsen zet. "Onze breinstructuur is de afgelopen honderdduizend jaar niet veranderd en is feitelijk toegerust op de omstandigheden van toen: een samenleving van jagers en verzamelaars met een hoge kindersterfte. Daaruit kun je van alles afleiden, bijvoorbeeld waarom baby's vaak huilen", zegt Ploeger in 'De Volkskrant'. "Ik ben overtuigd dat we huilbaby's creëren met aparte bedjes in aparte kamertjes. De baby voelt zich onveilig in zijn eentje, ook al leven we niet meer in een savanne waar een zuigeling een makkelijke prooi is. Het babybrein reageert alsof dat risico er wel is: daarom zet het kindje het op een krijsen. De ene baby is het andere niet, maar in samenlevingen waar kinderen veel gedragen worden, kennen ze minder huilbaby's."

