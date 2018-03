"Hugh Hefner had seks met 7 modellen tegelijk" 05 maart 2018

Het lijkt wel alsof Pamela Anderson (50) gewacht heeft op het overlijden van voormalig 'Playboy'-baas Hugh Hefner om de grootste geheimen van de bekende Playboy Mansion bloot te geven. In de Britse talkshow 'Life Stories' kwam ze alvast met een pikante anekdote op de proppen. "Ik had geen flauw idee dat ik op weg was naar een orgie", zei de superster, die bij aankomst in de Mansion zeven meisjes naar de slaapkamer zag wandelen. "Iedereen was naakt en de meisjes gingen plots naar boven. Ik ben hen toen gevolgd, want ik wilde wel weten wat er daar aan de hand was in de slaapkamers. Toen ik naar binnen keek, zag ik dat de zeven meisjes afzonderlijk seks hadden met Hef. Ik stond aan het voeteneinde en zag dat ze allemaal naar mij aan het kijken waren. Ik dacht: 'Ik moet hier weg. Dit is geen film.' Maar ze bleven staren." Of Pamela er al dan niet bij is gaan liggen, liet ze in het midden.

